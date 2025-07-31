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崇越財報／上半年EPS 9.69元 先進製程材料需求增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越董事長潘重良。記者尹慧中／攝影
崇越董事長潘重良。記者尹慧中／攝影

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越（5434）今年第2季合併營收創歷史新高，達169.9億元，季增7.8%，年增23.2%；營業毛利19.9億元，年增3%；營業淨利10.2億元，年增1.7%，毛利與淨利雙創同期新高。今年上半年每股稅後純益（EPS）為9.69元，已連續兩年繳出9元以上的亮麗成績。

崇越說明，今年上半年營業收入創同期新高，達327.5億元，年增27.3%，較2024同期增加逾70億元，顯示整體業務拓展及營運動能強勁；營業利益21.54億元，亦為同期新高，顯示成本控管與獲利體質同步優化。稅前淨利25.02億元，母公司業主淨利18.54億元，雙雙突破歷年上半年高點。

隨著全球半導體產業持續朝向先進製程發展，加上新廠陸續開出、帶動整體材料需求，崇越科技半導體材料業務同步受惠，業績穩健成長。除穩固光阻、矽晶圓、石英、研磨液等主要市場外，亦因應HBM與CoWoS等高階封裝市場的快速成長，積極拓展產品線，導入後段封裝所需的電鍍液、底部填充膠（Underfill）、銦片、扇出型面板級封裝載具等新產品，持續強化技術開發與全球市場布局。

半導體 矽晶圓 崇越科技

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