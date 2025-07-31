中磊財報／上半年EPS 2.15元 網通應用需求增加、樂觀看待下半年景氣
電信寬頻設備大廠中磊（5388）31日召開法人說明會，由董事長王煒與總經理林斌，公布受惠較佳產品組合，毛利率來到17.8%，上半年每股純益2.15元。
中磊2025年第2季營收為122.2億元，季增7.6%，單季毛利率達16.6%，低於第1季的19.1%，歸屬母公司稅後純益為3.3億元，季增9.6%，單季每股純益。累計上半年營收235.7億元，年減21.2%，毛利率17.8%，稅後純益6.4億元，年減47.6%，每股純益6.39元。
中磊表示，寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網路通訊進入競速新紀元，帶動頻寬基礎建設升級需求。
中磊強調，近年深耕超高速寬頻技術領域，效益持續彰顯，預期新世代寬頻設備包括WiFi 7無線裝置、Cable DOCSIS 4.0產品、10G PON高速光纖接取設備、商用網通設備等客戶出貨增溫，將挹注營運成長。
此外，中磊觀察，新興電信寬頻應用如5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備及智慧物聯網等，客戶需求暢旺，帶動市場蓬勃發展。
因應地緣政治及供應鏈之變化，中磊表示，持續發揮全球布局優勢，透過菲律賓、印度、台灣、墨西哥及中國大陸等五大生產基地，即時回應市場需求，彈性提供全球客戶近地製造服務。
中磊表示，電信寬頻網路發展深入生活周遭，網通應用需求增加，公司對於下半年市場景氣持樂觀態度，整體營運成長可期。
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