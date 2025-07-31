群創財報／終止連四季獲利 第2季 EPS -0.1元

群創（3481）光電31日公布2025年第2季營運成果，合併營收為新台幣562億元，營業淨損為新台幣7.8億元，稅後淨損為新台幣6.8億元，基本每股虧損為新台幣0.1元。折舊及攤銷為新台幣74億元，資本支出為新台幣33億元。

2025年第2季營收以產品應用別區分，電視為30%、車用產品為26%、可攜式電腦為18%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為5%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為72%以及28%。

回顧2025年第2季，消費性顯示器隨著部份需求已提前釋出，面板拉貨動能趨緩，公司持續優化產品組合與價格策略維持整體穩定表現，非顯示器領域群及商用顯示器營收較上季分別增加9%及2%，整體第2季營收較上季微幅增加0.53%，本季度毛利率亦較上季微幅增加約一個百分點。

展望2025年第3季，受關稅的不確定因素影響，加上部份客戶在上半年提前拉貨，預估下半年面板需求將轉趨保守。面板廠同業普遍採按需生產策略，有助維持供需平衡與價格秩序。面對市場不確定性，群創持續關注並動態調配產品組合及提高生產效率，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。同時，群創繼續推動雙軌轉型策略，深化高毛利事業布局。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2025年第3季的展望為：非顯示器領域群及商用顯示器均約季減約3%；消費性顯示器估季減約5%。