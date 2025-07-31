致茂法說會／EPS 9.67元大賺近一個股本 第2季毛利率逆勢衝上65%
致茂（2360）31日召開法人說明會，公布2025年第2季財務報告，會計年度截至6月30日之財務報告。該公司2025年第2季之合併累計營收為新台幣65億元，季減少6%，但較去年同期成長17%。稅後淨利為新台幣20億元，較上季下滑7%，但較去年同期成長40%。每股稅後純益EPS為新台幣4.64元。每股盈餘之設算股數為加權平均發行股數4億2仟1佰萬股。在業外匯損之下毛利率仍較首季逆增至65%，優於法人預期，挹注上半年累計EPS近一個股本達9.67元。
致茂說明，2025年上半年之合併營業收入達新台幣133億元，較2024年同期成長34%。上半年累計稅後淨利為新台幣42億元，較2024年同期增長73%，基本每股稅後純益為新台幣9.67元。
展望未來，公司預期，下半年之主要成長動能仍舊來自於半導體 / Photonics相關檢測設備需求，而量測及自動化檢測設備之全年營收將有機會刷新前次新高紀錄。先進封裝製程所需之Metrology設備及AI人工智慧 / HPC高速運算晶片與自動駕駛之車用半導體所帶動的SLT設備需求是半導體及Photonics測試解決方案營收增長之兩大主力貢獻。
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