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研華財報／第2季 EPS 2.3元 淨賺19.89億元、年減6%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華董事長劉克振。記者吳凱中／攝影
研華董事長劉克振。記者吳凱中／攝影

研華（2395）31日舉行董事會，公布2025年第2季暨上半年合併財務報告。研華2025上半年累計合併營收達351.87億元，較去年同期增長23%，營業毛利為141.61億元（毛利率40.2%），營業利益為60.47億元（營業利益率17.2%），合併稅後淨利為47.22億元（年增15%），上半年每股稅後盈餘為5.47元。

在單季營運部分，研華2025年第2季合併營收達新台幣178.36億元，較去年同期增長22%。單季營業毛利為71.33億元（毛利率40.0%），營業利益為31.23億元（營業利益率17.5%），合併稅後淨利為19.89億元（年減6%），第2季合併每股稅後盈餘為2.3元。

研華指出，第2季營收創同期新高，然而營業外收入及支出受匯率損失影響，整體獲利相較去年同期呈個位數衰退。

若以美元表達，研華2025年上半年營收為1,104百萬美元，年增23%。整體營運以區域別而言，以北美、歐洲、台灣、及新興市場表現最為突出，均較去年同期增長逾兩成，而中國大陸市場較去年同期成長11%；北亞市場則年對年持平。

各事業群表現方面均較去年同期雙位數成長，智能服務事業群(Intelligent Service Sector, iService)年增50%、智能系統事業群(Intelligent System Sector, iSystem)及物聯網自動化事業群(IoT Automation Sector, iAutomation)分別年增30%及19%；嵌入式事業群(Embedded Sector)年對年成長12%，其中以嵌入式運算與周邊系統(Embedded IoT Group, EIoT)年對年增長13%，而應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)年增10%，整體表現皆為突出。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，儘管上半年面臨對等關稅、地緣政治及匯率波動等系統性風險干擾，研華上半年營收及獲利仍雙位數成長，顯示市場需求及企業採購力道延續復甦動能。研華第2季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.08，與上季持穩，其中觀察2025第2季三大區域之BB值，北美市場為1.19動能最為強勁，而歐洲微幅下滑至1.03，大陸則小幅回升至1.08水位。

展望下半年，研華持續深化AI賦能之邊緣運算領域布局，強化軟體整合能力，提升整體解決方案的靈活性與價值，期望能在全球Edge AI應用版圖中占據關鍵地位，持續引領產業AI化升級。

研華 營收

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