友達Q2 EPS 0.26元 Q3受關稅影響，旺季備貨需求較不明顯

面板大廠友達今（31）日舉行法說會，公布第2季合併財務報表。第2季合併營收692.4億元，較2025年第一季減少4%，與2024年第2季相比減少6.8%，主要受到匯率影響，第2季歸屬母公司業主淨利為19.5億元，每股獲利（EPS）為0.26元。

回顧第2季，Display顯示科技及Mobility Solutions智慧移動因第1季優於傳統淡季的表現，基期較高，再加上台幣對美金升值不利影響，營收較上一季減少；而Vertical Solutions垂直場域的營收因工商用面板需求回升及場域專案放量，雖受匯率波動影響，營收仍持續成長。公司整體營收季減4%，但較去年同期減少6.8%。

獲利方面，友達表示，雖有匯率不利影響，但公司努力進行產品組合優化以及費用控制，第2季持續繳出獲利成績單，毛利率及營業利益率均優於第1季，歸屬母公司淨利為19.5億元，每股獲利為0.26元。本季存貨天數53天，淨負債比39.4%，較前一季上升，但如排除凌華科技股份有限公司自第2季起資產負債併入友達，以及匯率波動影響，存貨天數與淨負債比較上一季些微上升，維持在相對健康的水位。

因應公司建構顯示科技、智慧移動、垂直場域的經營架構，今日董事會通過新設集團執行長一職，由董事長彭双浪兼任，統籌集團全球策略與發展方向及領導集團營運支援單位。另外為加速三大營運支柱間的相互整合、業務發展、全球布局，並提升組織效能及協同運作，董事會亦通過設立集團營運長一職，並由總經理柯富仁兼任，以因應外部的變局、強化競爭力，加速策略轉型。新人事案自8月1日起生效。

展望第3季，預期仍有匯率不利影響，且因總經及關稅等不確定性，品牌客戶態度趨向保守，導致旺季備貨需求較不明顯。面對市場的不確定性，將持續審慎評估資本支出並嚴控營運費用，保留充足的現金水位，同時努力調整產品組合及降低成本，以因應市場變化，降低營運風險。