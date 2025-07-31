匯損拖累愛普第2季虧損 擴大法人聚焦 AI 動能、股價今日鎖漲停

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）30日公布第2季財報，受新台幣大幅升值影響，產生8.7億元外幣兌換損失，拖累整體獲利表現，單季稅後虧損達5.46億元，每股虧損3.36元。不過，法人認為該損失為一次性評價因素，本業持續回溫，加上AI與封裝應用展望強勁，激勵31日股價跳空大漲，終盤強鎖漲停板330.5元，表現逆勢抗跌。

第2季營收達13.3億元，季增36.3%、年增40.6%，在先進封裝與AI記憶體需求帶動下呈現強勁成長。毛利率為42.2%，較上季下滑4.3個百分點，年減9.2個百分點；營益率為20.4%，季增2.4個百分點，年減9.2個百分點。公司表示，單季帳面虧損主因為期末持有約2.2億美元外幣部位，因新台幣兌美元升值10.63%，造成約8.7億元的匯兌評價損失，非屬營運面問題。

累計2025年上半年營收達23億元，年增36.1%；毛利率為44%，年減5個百分點；營益率19.4%，年減0.3個百分點。上半年稅後虧損為2.14億元，每股虧損1.32元。

展望後市，法人指出愛普具備兩大成長動能。首先，其Wafer-on-Wafer（WoW）技術具備高頻寬與低功耗優勢，預計將廣泛導入下一世代邊緣AI與VHM應用；其次，interposer產品自6月起開始放量，第3季月產將達3,000片，第4季更上看4,000片，搭配單片數千美元售價，下半年單月營收有機會達7~8億元，全年營運挑戰單季賺一個股本。

法人看好，隨著AI推論需求持續擴大，愛普記憶體IP、矽電容與中介層產品線持續擴張，將成為台灣在先進封裝與記憶體整合領域的重要供應者。