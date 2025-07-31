快訊

iPhone 17四款「最清楚實機配色」全爆光！背蓋材質有質感、它新色超大膽

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

匯損拖累愛普第2季虧損 擴大法人聚焦 AI 動能、股價今日鎖漲停

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
愛普董事長陳文良。聯合報系資料照
愛普董事長陳文良。聯合報系資料照

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）30日公布第2季財報，受新台幣大幅升值影響，產生8.7億元外幣兌換損失，拖累整體獲利表現，單季稅後虧損達5.46億元，每股虧損3.36元。不過，法人認為該損失為一次性評價因素，本業持續回溫，加上AI與封裝應用展望強勁，激勵31日股價跳空大漲，終盤強鎖漲停板330.5元，表現逆勢抗跌。

第2季營收達13.3億元，季增36.3%、年增40.6%，在先進封裝與AI記憶體需求帶動下呈現強勁成長。毛利率為42.2%，較上季下滑4.3個百分點，年減9.2個百分點；營益率為20.4%，季增2.4個百分點，年減9.2個百分點。公司表示，單季帳面虧損主因為期末持有約2.2億美元外幣部位，因新台幣兌美元升值10.63%，造成約8.7億元的匯兌評價損失，非屬營運面問題。

累計2025年上半年營收達23億元，年增36.1%；毛利率為44%，年減5個百分點；營益率19.4%，年減0.3個百分點。上半年稅後虧損為2.14億元，每股虧損1.32元。

展望後市，法人指出愛普具備兩大成長動能。首先，其Wafer-on-Wafer（WoW）技術具備高頻寬與低功耗優勢，預計將廣泛導入下一世代邊緣AI與VHM應用；其次，interposer產品自6月起開始放量，第3季月產將達3,000片，第4季更上看4,000片，搭配單片數千美元售價，下半年單月營收有機會達7~8億元，全年營運挑戰單季賺一個股本。

法人看好，隨著AI推論需求持續擴大，愛普記憶體IP、矽電容與中介層產品線持續擴張，將成為台灣在先進封裝與記憶體整合領域的重要供應者。

漲停 記憶體 新台幣

延伸閱讀

台股強彈 外資、壽險抬轎

洞悉2025年全球半導體產業趨勢與競爭力

力成攻AI應用先進封裝

CoAsia SEMI為南韓AI半導體獨角獸Rebellions 提供AI晶片先進封裝技術

相關新聞

聯電：第3季營運恐旺季不旺 預估成長幅度僅個位數水準

晶圓代工廠聯電昨（30）日舉行法說會，對於第3季營運展望，共同總經理王石表示，雖然晶圓出貨量增加，但以往的傳統季節效應不...

台光電上半年賺逾兩股本 法人看好AI需求帶動下半年營運成長

銅箔基板（CCL）廠商台光電昨（30）日公布第2季財報。不畏匯率逆風，第2季營收225.0億元，季增3%，年增45.6%...

匯損拖累愛普第2季虧損 擴大法人聚焦 AI 動能、股價今日鎖漲停

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）30日公布第2季財報，受新台幣大幅升值影響，產生8.7億元外幣兌換損失，拖累整體...

台達電獲利、股價雙創高 月線將連3紅

台達電（2308）受惠AI資料中心高階電源出貨暢旺，2025年第2季每股純益5.37元，創單季新高，上半年每股純益9.3...

聯發科2025年上半年每股賺35.92元

聯發科昨（30）日公布第2季財報，單季毛利率達49.1%，季增1個百分點，較去年同期提升了0.3個百分點，超越財測高標；...

聯電第2季EPS 0.71元 三季高點

晶圓代工業者聯電昨（30）日公告第2季營運成果，第2季合併營收為587.58億元、季增1.6％，年增3.4％；稅後淨利8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。