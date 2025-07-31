快訊

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

誣告罪二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

台達電獲利、股價雙創高 月線將連3紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台達電董座鄭平（本報系資料庫）
台達電董座鄭平（本報系資料庫）

台達電（2308）受惠AI資料中心高階電源出貨暢旺，2025年第2季每股純益5.37元，創單季新高，上半年每股純益9.31元、賺贏去年同期的6.05元，31日股價攀上582元歷史新高，盤中穩漲約7%，扮演電子零組件族群多頭先鋒之一，7月以來股價已大漲約37%，月線連3紅。

根據台達電法說資料，第2季稅後純益139.48億元，季增36.2%、年增40.2%；上半年稅後純益241.78億元，年增高達53.8%。主要動能來自AI伺服器對高階電源模組需求快速放大。

外資日前也按讚。美系外資近日發布「大中華科技硬體」報告，雖然對下半年PC產業趨於保守，但在台系電子供應鏈中仍看好台達電、緯穎（6669）、金像電（2368）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）等六檔個股，皆給予「優於大盤」評級，其中，台達電目標價為530元。

台達電也積極因應中美關稅風險與地緣政治變局，推動全球產能分散。台達電財報顯示，連續四年資本支出維持逾200億元高檔水準，主要在泰國、印度、台灣、中國大陸等地持續擴增產能，台達電2024全年資本支出首度突破300億元大關、達368億元，創新高，今年資本支出仍維持逾300億元水準。

台達電董事長鄭平日前強調，雖然全球貿易局勢變數仍多，關稅戰對下半年營運影響尚不明朗，但透過靈活調度與全球化生產配置，將持續爭取更多AI與基礎設施訂單，擴大全球市占率。

台達電 資本支出

延伸閱讀

台達電第2季EPS 5.37元 7月31日辦法說

台股多頭續攻 ETF商品九成正報酬 國泰加權正2成長12%最高

台達電目標價 小摩喊630

AI暢旺！小摩點讚台達電 大調目標價逾28%

相關新聞

聯電：第3季營運恐旺季不旺 預估成長幅度僅個位數水準

晶圓代工廠聯電昨（30）日舉行法說會，對於第3季營運展望，共同總經理王石表示，雖然晶圓出貨量增加，但以往的傳統季節效應不...

台光電上半年賺逾兩股本 法人看好AI需求帶動下半年營運成長

銅箔基板（CCL）廠商台光電昨（30）日公布第2季財報。不畏匯率逆風，第2季營收225.0億元，季增3%，年增45.6%...

台達電獲利、股價雙創高 月線將連3紅

台達電（2308）受惠AI資料中心高階電源出貨暢旺，2025年第2季每股純益5.37元，創單季新高，上半年每股純益9.3...

聯發科2025年上半年每股賺35.92元

聯發科昨（30）日公布第2季財報，單季毛利率達49.1%，季增1個百分點，較去年同期提升了0.3個百分點，超越財測高標；...

聯電第2季EPS 0.71元 三季高點

晶圓代工業者聯電昨（30）日公告第2季營運成果，第2季合併營收為587.58億元、季增1.6％，年增3.4％；稅後淨利8...

振樺電改選 宏碁拿四席

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行臨時股東會，完成董事會改選，宏碁取得四席董事席次，振樺電董事長暨宏碁策略長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。