台達電獲利、股價雙創高 月線將連3紅

台達電（2308）受惠AI資料中心高階電源出貨暢旺，2025年第2季每股純益5.37元，創單季新高，上半年每股純益9.31元、賺贏去年同期的6.05元，31日股價攀上582元歷史新高，盤中穩漲約7%，扮演電子零組件族群多頭先鋒之一，7月以來股價已大漲約37%，月線連3紅。

根據台達電法說資料，第2季稅後純益139.48億元，季增36.2%、年增40.2%；上半年稅後純益241.78億元，年增高達53.8%。主要動能來自AI伺服器對高階電源模組需求快速放大。

外資日前也按讚。美系外資近日發布「大中華科技硬體」報告，雖然對下半年PC產業趨於保守，但在台系電子供應鏈中仍看好台達電、緯穎（6669）、金像電（2368）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）等六檔個股，皆給予「優於大盤」評級，其中，台達電目標價為530元。

台達電也積極因應中美關稅風險與地緣政治變局，推動全球產能分散。台達電財報顯示，連續四年資本支出維持逾200億元高檔水準，主要在泰國、印度、台灣、中國大陸等地持續擴增產能，台達電2024全年資本支出首度突破300億元大關、達368億元，創新高，今年資本支出仍維持逾300億元水準。

台達電董事長鄭平日前強調，雖然全球貿易局勢變數仍多，關稅戰對下半年營運影響尚不明朗，但透過靈活調度與全球化生產配置，將持續爭取更多AI與基礎設施訂單，擴大全球市占率。