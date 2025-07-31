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聯電、聯發科法說會 預估本季營收減少

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

多家主要半導體廠包括聯電聯發科精測和旺宏昨舉行法說會，與ＡＩ和高效能運算的精測看好下半年營收將優於上半年，旺宏也期待優於上半年；反觀聯電和聯發科營收受到關稅波及、整體經濟和台幣升值等匯率干擾，本季營運將呈現季減。

聯電昨揭露第二季財報，都受惠關稅開徵前客戶提前備貨，拉升產能利用率，抵銷台幣升值對毛利率不利影響數，單季毛利率仍達到百分之廿八點七，季增兩個百分點；聯發科也因客戶提前拉貨，毛利率達到百分之四十九點一，優於原估的百分之四十五點五到四十八點五；精測毛利率升至百分之五十五點八，比前一季增加兩個百分點。

不過，隨著美國對等關稅將在八月一日上路，在拉貨減弱及關稅墊高成本影響消費端購買意願下，消費性產品比重高的聯發科，即受到智慧型手機需求減弱影響，本季營收預估下滑，加上台幣本季持續看升，聯發科預估單季影響營收比重近百分之六，本季營收以美元計估季減百分之一到八，若以台幣計算將季減百分之七至十三。

精測總經理黃水可表示，下半年主權ＡＩ商機為ＡＩ半導體產業鏈帶來新的成長動力，有鑑於ＡＩ相關應用晶片客戶需求快速成長，精測下半年營運可望優於上半年。產品主供任天堂的旺宏，因第三季進入客戶拉貨旺季，也期待下半年營運優於上半年。

聯電 精測 聯發科

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