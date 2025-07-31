聯發科2025年上半年每股賺35.92元
聯發科（2454）昨（30）日公布第2季財報，單季毛利率達49.1%，季增1個百分點，較去年同期提升了0.3個百分點，超越財測高標；淨利則季減5％，每股純益17.5元；上半年淨利與去年同期大致相當，每股純益35.92元。公司並預告，本季將推出新一代旗艦晶片天璣9500，已獲得更多客戶與機種採用。
聯發科第2季毛利率為49.1％，季增1個百分點；淨利為280.64 億元，季減5％，較去年同期增加8.1％，每股純益17.5元。
累計聯發科上半年毛利率為48.6％，年減2個百分點；淨利575.93億元，與去年同期相當，僅些微減少，每股純益為35.92元，略低於去年同期的36.04元。
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