聯電第2季EPS 0.71元 三季高點

晶圓代工業者聯電（2303）昨（30）日公告第2季營運成果，第2季合併營收為587.58億元、季增1.6％，年增3.4％；稅後淨利89.03億元，季增14.5%、年減35.4%，站上近三季以來高點；每股純益0.71元。

受新台幣兌美元上季強勢升值影響，毛利率28.7％，低於先前法說會中預估的30％，但較第1季仍成長2個百分點。

聯電上半年營收1,166.17 億元，年增4.7%；毛利率27.7%，年減5.4個百分點；稅後純益166.79億元，年減31.2%，每股純益1.34 元。

聯電共同總經理王石表示，第2季產能利用率提升至76%，晶圓出貨量較前季成長6.2%，主要成長動能來自通訊領域，包含影像訊號處理器（ISP）、NAND控制器、WiFi及LCD控制器等應用的需求增加，另外，聯電的22/28奈米晶圓占營收比達40%，占比與營收再創歷史新高。

王石指出，儘管整體產能利用率回升，22/28奈米產品營收顯著成長，但新台幣匯率升值影響毛利率約3個百分點。

王石進一步說，領先業界的22/28奈米解決方案持續獲得客戶採用，預計未來幾季在無線通訊領域的市占率也將進一步提升。

聯電相信透過正確的差異化策略，22/28奈米將是一個具備強勁且長期競爭力、並擁有完整產品線的關鍵技術節點。

他也表示，聯電在新加坡Fab 12i第三期新廠擴建，預計2026年開始量產，將有助於聯電更有效地滿足客戶多元化製造及提升供應鏈韌性的需求。