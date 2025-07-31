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台光電上半年賺逾兩股本 法人看好AI需求帶動下半年營運成長
銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）昨（30）日公布第2季財報。不畏匯率逆風，第2季營收225.0億元，季增3%，年增45.6%，創單季新高；毛利率30.3%，季減0.1個百分點，年增2.9個百分點；第2季淨利34.8億元，季增0.3%，年增42.9%；雖出現單季匯損3億元，每股純益（EPS）仍有10.02元。單季EPS、獲利以及營收創三新高。
台光電上半年營收441.88億元，年增55.8%；毛利率30.37%，年增2.25個百分點；稅後純益69.47億元，年增57.3%，每股純益20.03元，上半年賺逾兩股本。法人看好，下半年受惠AI需求帶動伺服器相關材料需求成長，台光電能拚每季賺逾一股本。台光電指出，營運與獲利受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，全產品線應對AI應用、雲端服務、邊緣運算等領域預期都將維持強勁成長動能。
台光電強調，2023年在高速CCL領域居龍頭地位，打進全球AI伺服器及交換器巨頭的供應鏈。研調機構Prismark公布2024年數據，台光電在高速CCL市場市占率達40%，比2023年成長12個百分點，領先第二名達15個百分點。產能規畫上，台光電今年內將完成中國大陸黃石與中山廠、馬來西亞檳城廠的擴充，總產能提升33%。2026年在台灣桃園、大陸昆山與中山廠、馬來西亞檳城廠有建設新廠房及擴充產能，完成後總產能再增近30%，以規模持續拉開與對手差距。
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