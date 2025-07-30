矽格財報／第2季受匯損衝擊EPS 0.7元 下半年擴大資本支出至47億元

IC封測廠矽格（6257）30日召開董事會通過第2季財報，單季稅後純益3.35億元，較前一季與去年同期均大幅下滑55.7%，每股純益為0.7元。雖然營收及毛利維持成長，但匯兌損失壓抑獲利表現，公司並決議追加12億元資本支出，以因應下半年AI與車用IC等測試需求，全年資本支出規模提高至47億元。

矽格表示，第2季受惠封測需求穩健，單季營收達47.8億元，季增2%、年增5.1%，毛利率31.4%，季增2.9個百分點，年增3.5個百分點；營益率23.5%，季增3.9個百分點，年增4.7個百分點，展現營運效率改善。不過，受新台幣升值衝擊美元帳款估計產生匯損約7億元，單季每股獲利遭侵蝕約1.4元，對整體獲利造成明顯拖累。

累計今年上半年，矽格合併營收94.6億元，年增8.6%，毛利率與營益率分別達30%與21.5%，均較去年同期明顯提升。但在匯損壓力下，稅後純益仍年減27.2%，每股純益為2.26元。

展望後市，矽格指出，為滿足下半年客戶在AI、高效運算（HPC）、共同封裝光學（CPO）及車用IC測試需求的提升，已決議追加資本支出12億元，全年資本支出總額將達47億元，並持續推動美元部位避險策略，以降低匯率波動對獲利的衝擊。