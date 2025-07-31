訊連第2季每股淨損0.38元
訊連（5203）昨（30）日召開法說會並公布第2季財報，受新台幣強升衝擊，單季業外認列1.43億元外匯評價損失，營運轉虧、每股淨損0.38元。展望下半年，訊連董事長黃肇雄表示，三大產品線表現均可望優於上半年，預期下半年本業獲利會愈來愈進步。
訊連第2季合併營收5.99億元，季增4.8%，年增12.8%，毛利率85.8%，季增0.5個百分點，年減0.2個百分點，營益率15.3%，季增3.6個百分點，年增6.9個百分點；稅後淨損0.3億元。訊連上半年合併營收11.7億元，年增14.4%，毛利率85.6%，年減0.3個百分點，營益率13.6%，年增5.9個百分點；稅後純益0.72億元，年減60.9%，每股純益0.91元。
展望後市，黃肇雄預期，隨著生成式AI功能需求成長，加上優化產品定價策略，第3季Create B2C產品營收估將較去年同期明顯成長，人臉辨識業績也可望升溫。
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