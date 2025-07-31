欣興AI營收 旺到2026年

載板龍頭欣興（3037）昨（30）日召開法說會，欣興指出，雖有缺料干擾，但第3季可望仍優於第2季，且AI營收旺到明年，隨著ABF廠光復廠放量且符合客戶期待，明年可望完成擴充。

外界關注第3季僅個位數小幅成長，不如往年成長力道，欣興回應，上半年有部分消費應用提前備貨，至於ABF成長受到日本廠商LowCTE玻布缺貨干擾出貨，產能轉換需要時間。至於台灣與大陸供應商認證需要時間，PCB下半年成長力道可望大於載板。

展望未來，欣興預期第3季到明年載板及PCB兩大事業體相關AI營收占比持續增加，第3季看來優於第2季，但毛利率會受到匯率及LowCTE玻布採購影響。

法人關心上游材料缺貨干擾ABF載板出貨的問題，欣興說，玻布保守來看缺貨到明年下半年，主要是需要時間看日本供應商搭配擴廠時間進度，大陸與台灣供應商認證品質也要時間，預期至2026年上半年缺口才會縮小。欣興說明，今年資本支出原先估計186億元，將調高到206億元，主要是泰國廠與台灣PCB產線調整。