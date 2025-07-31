振樺電改選 宏碁拿四席

工業電腦大廠振樺電（8114）昨（30）日舉行臨時股東會，完成董事會改選，宏碁取得四席董事席次，振樺電董事長暨宏碁策略長與法務長郭劍成指出，未來宏碁將為振樺電帶來業務、財務及全球布局上的全面支援，比如拓展售後服務市場，預計第3季開始就會看到合作效益。

至於振樺電子公司瑞傳，從宏碁集團來看，希望瑞傳能盡快上市櫃。

振樺電本次董事會改選六席董事、三席獨董，宏碁旗下雲川興業取得四席董事，包含郭劍成、宏碁總經理簡慧祥、宏碁全球財務長陳怡如及瑞傳董事長鄭傑文。其餘二席董事為振樺電總經理陳茂強及陳銘輝 ，獨立董事三席分別為程守善、潘必蘭及李聰結。

宏碁董事長陳俊聖表示，誠摯歡迎振樺電加入宏碁集團。振樺在IPC領域深厚技術與市場基礎，將與宏碁的全球資源形成強大綜效。

未來宏碁將在業務、財務、全球布局上提供振樺電支援，郭劍成舉例，宏碁集團在全球布局優於振樺電，過去振樺電沒做到的業務，能借助宏碁全球資源能切入，如售後服務市場。

郭劍成指出，宏碁集團自身在消費性市場維修及服務業務有子公司海柏特、Enfinitec，會思考怎麼利用這些資源，去協助振樺電擴展大型企業端生意；宏碁旗下子公司第3季已開始跟振樺電合作，在售後服務市場，預計下半年開始進行。

展望後市，郭劍成指出，雖然上半年因為美國關稅影響，在新一代檢測平台提前拉貨，導致瑞傳下半年動能放緩，但隨H20禁令解除，可望刺激舊機種拉貨，有助瑞傳出貨動能略回溫。

整體來看，郭劍成表示，振樺電今年上半年繳出不錯成績，下半年雖因基期因素表現較為平穩，但全年優於去年方向不變；預期2026年在新品推出及與宏碁合作效益發酵下，營收目標雙位數成長。