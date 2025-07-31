旺宏：第3季絕對要轉盈

經濟日報／ 記者朱子呈李孟珊/台北報導

記憶體廠旺宏（2337）昨（30）日召開法說會，即便第2季仍虧損，隨著市場需求回溫與存貨壓力減輕，本季展望轉趨樂觀，總經理盧志遠強調：「我們的目標是絕對要轉虧為盈，我們也樂觀看這個趨勢」，尤其大廠退出MLC NAND市場，旺宏相關訂單湧進。

整體來看，旺宏對第3季營運審慎樂觀。盧志遠認為，若匯率趨穩、需求續揚，搭配產品策略調整，營收與獲利表現將優於前兩季，有機會邁向全年轉盈的關鍵拐點。

旺宏第2季稅後淨損擴大至12.76億元；毛利率15.6%，季減2.1個百分點，年減14.4個百分點，每股淨損0.69元。上半年稅後淨損21.49億元；毛利率16.6%，年減8.6個百分點，每股淨損1.16元。

盧志遠指出，若不考慮匯率干擾，第3季美元計價營收成長幅度將更明顯，公司內部仍維持轉盈目標。

產品布局方面，盧志遠看好MLC NAND晶片市場潛力。他指出，有些大廠停止生產MLC NAND晶片或退出市場，狀況類似DRAM業的DDR4一樣，使得很多訂單開始挪移。

盧志遠說，旺宏並未直接販售MLC NAND晶片，而是以整合控制器的嵌入式多媒體卡（eMMC）產品切入市場，相關控制器設計已準備完成。

他說，未來eMMC產品將優先對應消費型應用，逐步擴展至工業與車用市場。

在控制器設計與產能配置上具備完整能力，有機會接住市場出現的供需缺口。

產能方面，旺宏維持彈性調度策略，根據毛利結構調整資源，並強調將同時兼顧既有客戶承諾。毛利排序上，NOR Flash為最穩定的獲利來源，NAND與晶圓代工產品毛利相當，ROM則依客戶條件而定。

NAND 旺宏

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