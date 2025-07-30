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旺宏財報／第2季虧損擴大EPS -0.69元 看好第3季營運回升拚轉盈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供
旺宏總經理盧志遠。圖／旺宏提供

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）30日召開法說會並公布第2季財報，受淡季效應及新台幣升值影響，單季出現匯損5.7億元，導致稅後虧損擴大至12.76億元，每股虧損0.69元，上半年累計虧損擴大至21.49億元，每股虧損達1.16元。隨著進入傳統旺季，公司看好第3季營運將優於上半年，全年仍力拚轉虧為盈。

旺宏第2季營收達67.99億元，季增11%、年增5%，但毛利率降至15.6%，不僅低於前一季的17.7%，更較去年同期下滑14.4個百分點。雖然出貨回升，但因存貨去化價格偏低，加上匯率不利，侵蝕整體獲利。

對於匯率對營運的影響，總經理盧志遠表示，若新台幣升值5%至10%，將對營收造成同幅度影響，毛利也可能下修約3至4個百分點。他坦言匯率為目前最大不確定因素，公司採自然避險策略，主要透過降低外幣部位來控制風險。

儘管上半年仍虧損，旺宏對第3季及下半年展望維持審慎樂觀。盧志遠指出：「我們的目標是絕對要轉虧為盈，我們也樂觀看這個趨勢。」他強調，若排除匯率干擾，第3季營收與毛利都有機會明顯成長。

產品方面，旺宏看好MLC NAND市場因同業退出出現缺口，將以整合控制器的eMMC產品切入，鎖定消費、工業與車用應用。公司表示，已有客戶洽詢，控制器設計也已準備到位。

產能方面，旺宏強調製程配置具彈性，將依獲利與需求調整資源，並確保對既有客戶穩定出貨。庫存結構則以NOR Flash為主，占比約五成。

整體而言，旺宏雖受匯率干擾，但隨需求回溫與新產品推進，第3季營運可望優於前兩季，全年轉盈仍具機會。

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