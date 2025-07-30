聽新聞
0:00 / 0:00
台達電第2季獲利創新高 上半年每股大賺9.31元
AI需求強勁，台達電今天公布半年報，上半年營收新台幣2429.54億元，年增24.7%；歸屬母公司淨利241.78億元，較去年同期大幅成長53.8%，每股純益9.31元。
不畏匯率與關稅等利空干擾，台達電第2季營收1240.35億元，季增4.3%，年增2成；歸屬母公司淨利139.48億元，季增36.3%，比去年同期大幅成長40.2%，單季每股純益達5.37元，改寫單季新高。
獲利率方面，台達電第2季毛利率35.51%，比第1季拉升3.73個百分點，較去年同期提升1.38個百分點，創歷史新高；營益率15.05%，季增3.25個百分點，年增2.35個百分點。
台達電董事長鄭平上季法說會中就預告，雖然面對關稅變數，但AI動能還不錯，加上對等關稅豁免90天，客戶加緊拉貨，預估台達電第2季營運會比第1季成長。台達電明天將召開本季法說會，對於產業景氣與營運展望可望有進一步說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言