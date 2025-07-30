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台達電第2季獲利創新高　上半年每股大賺9.31元

中央社／ 台北30日電
台達電董座鄭平（本報系資料庫）
台達電董座鄭平（本報系資料庫）

AI需求強勁，台達電今天公布半年報，上半年營收新台幣2429.54億元，年增24.7%；歸屬母公司淨利241.78億元，較去年同期大幅成長53.8%，每股純益9.31元。

不畏匯率關稅等利空干擾，台達電第2季營收1240.35億元，季增4.3%，年增2成；歸屬母公司淨利139.48億元，季增36.3%，比去年同期大幅成長40.2%，單季每股純益達5.37元，改寫單季新高。

獲利率方面，台達電第2季毛利率35.51%，比第1季拉升3.73個百分點，較去年同期提升1.38個百分點，創歷史新高；營益率15.05%，季增3.25個百分點，年增2.35個百分點。

台達電董事長鄭平上季法說會中就預告，雖然面對關稅變數，但AI動能還不錯，加上對等關稅豁免90天，客戶加緊拉貨，預估台達電第2季營運會比第1季成長。台達電明天將召開本季法說會，對於產業景氣與營運展望可望有進一步說明。

AI 關稅 營收 匯率 台達電 法說會 董事長 新台幣 毛利率 每股純益

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