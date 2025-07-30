光寶科法說會／第2季獲利表現亮眼 第3季有三大領域推進動能

光寶科（2301）30日舉行法說會，公布第2季與上半年營運成果。公司表示，在積極提升高價值事業比重與優化營運效率下，第2季獲利表現亮眼，稅後淨利達31.6億元，每股盈餘1.39元。

光寶科第2季營收達404億元，不僅年增21%、季增11%，表現也優於第1季。獲利方面，營業毛利89.4億元，年增21%；營業利益37.3億元，年增14%，營業毛利率達22.1%，營業利益率為9.2%。

累計上半年營收為768億元，年增24%。上半年稅後淨利66億元，每股盈餘達2.89元，年增20%。光寶科董事會並核准通過，第2季將發放每股現金股利2元。

此外，光寶科已於6月9日完成庫藏股回購24,219張股票，占已發行股份1.03%，預計將辦理註銷減資，以維護股東權益並強化公司治理。

總經理邱森彬表示，面對全球經濟持續波動與挑戰，公司積極推動技術優勢、成本優化、營運效率與財務避險等多元策略，強化客戶對光寶企業價值的認同與信賴。

邱森彬指出，光寶已前瞻布局全球產能配置，加速全球化布局，涵蓋台灣、越南、北美，靈活調整以就地供應市場，預計第3季完成上述區域產能擴充。在研發投入方面，光寶科第2季研發費用占營收5.2%，年增近兩成，主要聚焦投入AI與雲端、光電、5G及新事業等領域。

展望第3季，邱森彬看好光寶核心事業將展現穩健年成長動能。在核心事業方面，雲端運算需求動能強勁，高效備份電源系統（BBU）及33kW機架式電源（Power Shelf）需求持續增加。

此外，72kW Power Shelf、電源機櫃（Sidecar Power Rack）與水對氣（Liquid to Air）散熱系統已進入客戶驗證階段，將有助於下半年出貨成長動能，展現光寶在高效能AI電源解決方案的技術領先與市場競爭力。

光寶科預期第3季三大領域推進動能將來自高規格AI電能管理系統，包含電源、儲能及整合式機櫃出貨持續成長；光電產品需求回升，受惠於新能源與工控市場回溫，高階光耦需求回升；MiniLED應用於新一代電競PC與手機亦持續成長；以及遊戲機與低軌衛星電源強勁，遊戲機與電競電源出貨穩定，低軌衛星電源需求尤為強勁，成為成長重要推力。