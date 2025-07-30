聯電營收／第2季89.03億元、每股純益0.71元 近三季以來高點

晶圓代工業者聯電（2303）30日公告今年第2季營運成果，單季獲利89.03億元，季增14.5%、年減35.4%，站上近三季以來高點，每股純益0.71元。

聯電共同總經理王石表示，第2季的產能利用率提升至76%，晶圓出貨量較上季成長6.2%，主要成長動能來自通訊領域，包含影像訊號處理器（ISP）、NAND控制器、WiFi及LCD控制器等應用的需求增加。

王石指出，儘管整體產能利用率回升，且22/28奈米產品營收也顯著成長，但新台幣匯率的不利變動影響毛利率約3個百分點，使本季毛利率為28.7%，另外，隨著22/28奈米製程業績持續逐季成長，目前占總營收比例已達40%，營收占比及金額皆創下歷史新高。

王石進一步說，公司領先業界的22/28奈米解決方案持續獲得客戶採用，預計未來幾季在無線通訊領域的市占率將進一步提升。聯電始終相信，透過正確的差異化策略，22/28奈米將是一個具備強勁且長期競爭力、並擁有完整產品線的關鍵技術節點。

王石強調，新加坡Fab 12i第三期新廠擴建預計於2026年開始量產，將有助於聯電更有效地滿足客戶多元化製造及提升供應鏈韌性的需求。