台光電財報／第2季獲利創新高 再賺逾一個股本

銅箔基板（CCL）領導大廠台光電（2383）30日公布第2季財報，無畏關稅烏雲及匯率逆風，續創新高。受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，單季營收達225億元，再創單季新高，單季稅後淨利34.8億元及每股盈利10.02元不但是新高，更是連續兩季各賺一個股本。

台光電財報顯示，第2季毛利率30.3%，台光電說明，受匯率因素干擾，單季匯損3億元，季減少0.1個百分點，不過仍年增2.9個百分點，單季淨利季增0.3%，年增42.9%，EPS季增0.01元年增2.94元。

台光電說明，對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算預期都將維持強勁成長動能。

台光電經多年耕耘，技術領先，2023年在高速CCL領域站上龍頭位置，成為全球知名AI伺服器及交換器巨頭的主要供應商。調研機構Prismark六月公布2024全球市占資料，台光電表現驚艷，持續拉開與對手距離，在關鍵的高速CCL市場，台光電市占率達40%，比2023年成長十二個百分點並領先第二名十五個百分點。

台光電在產能規劃上也超前部署。即將在2025年完成中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山的擴充，總產能提升33%。在2026年將乘勝追擊，接續在台灣桃園、中國昆山、中國中山投資新廠房及產能；馬來西亞檳城也將在2026啟動產能擴充，完成後，台光電總產能將再增近30%，在規模上的領先將進一步擴大。

台光電地緣布局更深具策略性，為亞洲CCL供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地。台光電因為台灣、中國、美國及東南亞的多角布局，未來面對市場多變局勢，定能領先同業進行靈活調整。

在AI應用、雲端服務、及邊緣運算推動的成長趨勢下，台光電將因為技術領先、規模領先、以及地緣布局領先擁有獨特優勢，繼續在市場上攻城掠地。