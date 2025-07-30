營收升仍不敵匯損衝擊 長華Q2每股純益0.16元
半導體材料及設備供應商長華*（8070）今（30）日公布2025年第2季營運成果，自結單季合併營收為47.47億元；毛利率和營益率分別為17.6％和11.1％；歸屬業主純益為1.1億元，以每股面額1元之股數計算，第2季每股純益0.16元。
受惠於客戶訂單成長，長華第2季自結合併營收呈現連續五個季度走揚，惟受匯率因素影響，部分壓抑成長幅度，季增率為5％。營業毛利較上季微幅下滑2％，毛利率為17.6％，較上季下降1.3個百分點。儘管毛利略減，但在費用控管得宜下，整體營業費用較上季減少，使營業利益季增6％，營益率提升至11.1％，略優於上季表現。
在業外收支方面，雖第2季有股利收入挹注，惟受新台幣兌美元匯率顯著升值影響，導致產生匯兌損失，業外收支由盈為虧，進而影響整體獲利表現，歸屬母公司業主之稅後淨利為1.1億元，較上季下滑67％，每股純益為0.16元。近期匯率波動，雖短期出現匯損，惟整體影響在可控範圍內，公司財務結構持續穩健。
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