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聯發科法說會／第3季營收展望轉弱 美元營收估季減最多8%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行。圖/本報系資料照片
聯發科執行長蔡力行。圖/本報系資料照片

IC設計龍頭聯發科（2454）30日召開第2季法說會，受惠於邊緣AI SoC、高速連網產品需求持續擴張以及部分客戶因應關稅不確定性提前拉貨，第2季以美元計算營收季增4.4%、年增達23.8%。

三大業務同步成長，其中手機業務占比達52%，以美元計算年增19%，雖受主流市場需求趨緩影響，季減3%，但旗艦晶片天璣9400推升市占率，預期全年旗艦手機營收將達30億美元、年增逾40%。新一代天璣9500已獲更多品牌採用，將於本季正式量產。

智慧裝置平台業務則受惠於AI功能平板與Chromebook需求熱絡，第2季營收年增32%、季增14%，合作設計的NVIDIA GB10 AI晶片也將於本季量產。電源管理IC業務同樣交出亮眼成績，年增16%、季增24%。

聯發科也同步擴展企業級客製化晶片與車用市場兩大中長期引擎。資料中心ASIC專案已與多家雲端服務商洽談，預期2026年起帶來實質貢獻；車用方面，與輝達（NVIDIA）合作的C-X1智慧座艙晶片預計今年下半年送樣，2026年開始出貨。

此外，聯發科積極推進2奈米製程技術，首顆2奈米晶片預計於9月完成設計定案，瞄準AI與雲端應用，目標成為全球首批導入2奈米製程的IC設計公司之一。

展望本季，聯發科預估營收將季減，主因部分需求已提前至上半年反映。以美元計算，本季營收區間落在44.9億至48.3億美元，季減1%至8%，年增10%至18%；以匯率1美元兌29元計算，新台幣營收將介於1,301億元至1,400億元，毛利率預估為47%±1.5個百分點。公司強調，AI、資料中心與車用三大領域仍處早期開發階段，長期成長潛力無虞。

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