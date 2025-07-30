聯發科法說會／預估第3季營收將季減7％至13％ 新台幣與美元計均減少

晶片大廠聯發科（2454）於30日舉行法說會，預估新台幣兌美元為29比1的匯率基礎下，第3季新台幣營收將落在1,301億至1,400億元之間，季減7％至13％，而第3季美元計營收也將季減1％至8％。

聯發科執行長蔡力行指出，對於接下來天璣9500與GB10的量產感到振奮，並預期AI平板與車用晶片的成長動能將延續至第3季，但由於部分需求已提前至上半年而導致季節性有別以往，預期第3季的營收將較第2季下滑。

與第2季財報所適用的匯率基礎1美元兌30.9元新台幣相比，匯率變動對聯發科第3季台幣營收約有6％的潛在影響。

聯發科也提供美元計算基礎的第3季營收目標範圍，以求較忠實反映業務狀況。以美元計算，估計第3季合併營收將介於44.9億至48.3億美元間，季減1％至8％，較去年同期成長10％到18％，單季毛利率預估為47％正負1.5個百分點。