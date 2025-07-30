銘旺科公告自結 第2季 EPS -0.49元
搭上正夯的無人機題材，近年積極轉型的光電廠銘旺科（2429）近三日股價帶量走高，30日上漲8元，成交量2.59萬張，收88.1元，近三個交易日漲幅逾28.2%。今天應主管機關要求公告自結財報，今年第2季稅後純損4,180萬元，年增1%；EPS -0.49元。
銘旺科今天公告，今年6月營收2,800萬元，年增30%。稅後純損2,660萬元，年增16%；EPS -0.31元。自結第2季合併營收8,860萬元，年增37%。稅後純損4,180萬元，年增1%；EPS -0.49元。
銘旺科繼跨入綠色產業市場，去年再進軍無人機產業。銘旺科表示，將與客戶討論設置邊緣算力中心，以達進階的自動飛行功能，搶進高附加價值市場。
聯合再生能源7月初宣布，與銘旺科旗下專注再生能源開發的子公司銘旺綠能簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自在模組製造、案場開發建置、維運與系統整合等專業優勢，攜手拓展台灣、泰國與越南市場的太陽能發電業務，預估首波合作總量達80MW。
銘旺科因2023年底處分轉投資的觸控面板廠嵩達光電後，2024年營運進入轉型陣痛期，全年合併營收3.08億元，年減39.9%。毛利率2.05%，年減2.63個百分點。稅後純損1.33億元，虧損較前年的-2430.9萬元擴大；每股稅後純損2.17元。
銘旺科今年上半年累計合併營收2.07億元，年增66.1%。銘旺科表示，今年營收較去年同期大幅成長，是因為面板出貨量增加。
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