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聯發科財報／第2季毛利率優於財測達49.1% 每股賺17.5元、EPS 35.93元

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
聯發科。記者吳康瑋／攝影
聯發科。記者吳康瑋／攝影

IC設計龍頭聯發科（2454）30日召開第2季法說會，並於會前公布最新財報。儘管受新台幣大幅升值影響導致匯兌損失，第2季毛利率仍優於財測區間（45.5%至48.5%），達49.1%。單季稅後純益達278.48億元，季減5%、年增8.3%，每股稅後純益為17.5元，累計上半年每股純益達35.93元。

聯發科第2季獲利達278.48億元，季減5%，年增8.3%；毛利率為49.1%，季增1個百分點，年增0.3個百分點；營益率19.5%，季減與年減各0.1個百分點；每股稅後純益17.5元。

聯發科累計上半年獲利571.73億元，年減0.14%；毛利率48.63%，年減2.01個百分點；營益率19.57%，年減2.34 個百分點；每股稅後純益35.93元。

聯發科指出，儘管匯率營收構成逆風，但市場對Edge AI晶片與高速連網晶片的需求持續增強，推動整體營運較去年同期成長。毛利率提升則受惠於一次性項目的正向貢獻，貢獻達1.9個百分點，進一步支撐獲利表現。

展望後續，法人關注聯發科在AI手機、Wi-Fi 7與ASIC訂單方面的進展，預期在AI應用普及與新製程導入下，全年營運有望維持穩健增長。

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