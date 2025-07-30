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欣興法說會／ABF玻布恐缺貨到明年下半 要看日廠擴充
載板龍頭欣興（3037）30日移師台北召開法說會，現場逾200人與會、場地爆滿，還有人站著聽，其中不少法人追問上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題，欣興回應說，確實玻布最保守來看缺貨到明年下半年，主要是需要時間看日本供應商搭配擴廠時間進度，其餘大陸與台灣供應商認證品質也還需要時間，也因此干擾部分ABF載板成長力道。
就材料缺貨議題，欣興說，玻布保守來看缺貨到明年下半年，需要日本供應商搭配擴廠時間。
欣興也重申，在認證台灣、大陸相關供應商產品的品質需要時間，預期要到2026年上半年缺口才會縮小。
欣興也說，資本支出方面，今年資本支出從原先估計186億元調高到206億元，主要是泰國廠與台灣PCB產線調整，2026年194億元載板65%投資光復一廠與二場的ABF載板投資，搭配重要策略客戶緊密配合，35%用於台灣與泰國PCB投資，台灣規劃AI與高速傳輸產品。
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