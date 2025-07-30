匯損侵蝕獲利！矽格Q2每股純益僅0.7元 資本支出再上修

IC封測業股票上市矽格公司今日召開董事會通過第2季財務報告：第2季合併營收達新台幣47.8億元，季增逾2%，年增逾5% ; 第2季稅後純益3.9億元，季減逾55%，年減近55%；第2季歸屬母公司業主純益為3.4億元，季減56%，較去年同期減少近56%。換算每股純益0.7元，低於前一季的1.57元。

矽格上半年合併營業收入新台幣94.6億元，較去年同期增加近9%。稅後純益12.6億元，年減逾27%。歸屬母公司純益10.9億元，年減逾27%。換算每股盈餘2.26元。

矽格公司表示，第2季及上半年營收及毛利雙雙成長，但由於美元貨款部位因新台幣升值產生匯兌損失約達新台幣7億元，導致純益下降。侵蝕每股獲利約新台幣1.4元。目前公司持續採取美元匯損避險措施中。

矽格公司進一步表示，為回應下半年客戶增加測試AI、HPC、CPO及車用IC之需求，已再次通過增加資本支出新台幣12億元，合計全年資本支出將達47億元。