矽格董事會／通過再次增加資本支出新台幣12億元 全年支出達47億元

IC封測廠矽格（6257）7月30日召開董事會，通過2025年第2季財務報告，單季獲利3.4億元，季減56%、年減56%，每股純益0.7元。同時，為回應下半年客戶增加測試AI、HPC、CPO及車用IC之需求，已再次通過增加資本支出新台幣12億元，合計全年資本支出將達47億元。

綜觀來看，矽格2025年上半年合併營收94.6億元，較去年同期增加近9%，稅後純益12.6億元，較去年同期減少逾27%。稅後純益10.93億元，較去年同期減少逾27%，每股純益2.26元。

矽格表示，今年第2季及上半年營收及毛利雙雙成長，但由於美元貨款部位因新台幣升值、產生匯兌損失約達新台幣7億元，導致淨利下降，並侵蝕每股獲利約新台幣1.4元。

矽格指出，目前公司持續採取美元匯損避險措施中。矽格進一步說，為回應下半年客戶增加測試AI、HPC、CPO及車用IC的需求，已再次通過增加資本支出新台幣12億元，合計全年資本支出將達47億元。