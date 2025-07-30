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振樺電臨時股東會完成董事全面改選、宏碁取得4席 郭劍成續任董事長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
振樺電30日舉行臨時股東會，左至右為總經理陳茂強、董事長郭劍成。記者吳凱中／攝影
振樺電30日舉行臨時股東會，左至右為總經理陳茂強、董事長郭劍成。記者吳凱中／攝影

振樺電（8114）30日召開臨時股東會，完成董事會全面改選，宏碁（2353）正式取得4席董事；會後召開臨時董事會，推舉宏碁策略長與法務長郭劍成續任董事長

振樺電創辦人暨總經理陳茂強表示，「振樺電子重視企業的永續傳承與治理轉型，由理念相合的宏碁集團接棒，是我們深思熟慮的決定。我相信郭劍成先生與宏碁集團將帶領振樺電子邁向更高、更遠的里程碑」。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，「誠摯歡迎振樺電子正式加入宏碁集團。振樺在IPC領域的深厚技術與市場基礎，將與宏碁的全球資源形成強大綜效。我們期待與振樺創辦家族及云拓資本持續合作，共同推動振樺邁向永續發展與國際化的下一階段」。

振樺電董事長郭劍成說明，「將持續以Scenario-Defined Appliance（SDA）商業模式為核心，整合設計、生產、物流與維運，打造具備全球影響力的智慧平台。更將透過宏碁集團的全球化的服務規模與布局，強化在IPC領域的競爭力」。

另外，振樺電臨時董事會同時任命現任宏碁集團企業發展總監李永信擔任全球運籌中心「集團業務發展總監」，此次改選與職務任命除象徵公司治理邁入新階段，並展現對企業永續發展的堅定承諾外，也代表未來振樺電將與宏碁集團全面深化合作。

新一屆董事會成員共9席，由宏碁集團雲川興業指派郭劍成、簡慧祥、陳怡如、鄭傑文等4人擔任董事，其餘2席董事為陳茂強及陳銘輝，獨立董事3席分別為程守善、潘必蘭及李聰結。董事會內各委員會的主席與成員已在臨時董事會中推舉確認。

宏碁 董事長 振樺電 股東會

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