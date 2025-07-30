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光寶科財報／上半年 EPS 2.89元、年增20% 第2季營收年季雙成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光寶科（2301）公布2025年第2季與上半年營運成果，第2季營收404億元，年增21%、季增11%，三大事業部門皆為年、季雙成長，單季稅後純益31.6億元，每股純益1.39元；累計上半年營收768億元，年增24%，稅後純益66億元，每股純益2.89元，年增20%。

光寶科表示，在積極提升高價值事業比重、優化全球營運效率、結合供應鏈緊密協作所帶來的綜效，第2季營業毛利89.4億元，年增21%，營業利益37.3億元，年增14%；營業毛利率達22.1%，營業利益率為9.2%。其中，研發投入占第2季營收5.2%，年增近兩成，聚焦投入AI與雲端、光電、5G及新事業等領域。

光寶科技總經理邱森彬表示，在全球經濟持續波動與挑戰之下，積極推動技術優勢、成本優化、營運效率與財務避險等多元策略，強化客戶對光寶企業價值的認同與信賴；前瞻布署全球產能配置，加速全球化布局，涵蓋台灣、越南、北美，靈活調整以就地供應市場，預計第3季完成區域產能擴充。

在核心事業方面，核心事業雲端運算需求動能強勁，高效備份電源系統(BBU)及33kW機架式電源(Power Shelf)需求持續增加。72kW Power Shelf、電源機櫃(Sidecar Power Rack)與水對氣(Liquid to Air)散熱系統已進入客戶驗證階段，將有助於下半年出貨成長動能，展現光寶在高效能AI電源解決方案的技術領先與市場競爭力。

展望第3季，預計核心事業將展現穩健年成長動能，三大領域推進動能包括高規格AI電能管理系統，含電源、儲能及整合式機櫃出貨持續成長；受惠於新能源與工控市場回溫，高階光耦需求回升；Mini LED應用於新一代電競PC與手機亦持續成長；遊戲機與電競電源出貨穩定，低軌衛星電源需求尤為強勁，成為成長重要推力。

光寶科董事會通過2025年第2季將發放每股現金股利2元；庫藏股在2025年6月9日完成回購24,219張，占已發行股份1.03%，預計將註銷進行減資，以維護股東權益，強化公司治理機制。

營收 光寶科

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