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除息秀亮眼！智邦秒填息、股價還飆歷史高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）去年股利每股配發11元現金股利，30日除息秀亮眼，一開盤就以857元開出，秒填息之外，股價一度衝高到885元， 創下歷史新高價。

受惠於AI需求暢旺，智邦6月營收首度突破200億元關卡達245.43億元，連4個月創歷史新高，累計上半年營收突破千億元關卡，衝達1,033.6億元，年增138.9%，創同期新高，且逼近2024年全年營收1,104億元。

智邦主力產品包括400G／800G交換器、AI加速器、AI伺服器等，受惠AI需求快速成長，推升營收的表現；法人看好，智邦下半年將更好，全年營收挑戰2,000億元。

法人表示，智邦搭上AI趨勢，AI加速器、智慧網卡、800G產品等都受惠AI資料中心需求明顯成長，目前來自AI相關貢獻營收占比超過5成，因掌握大型CSP客戶需求，推升營運成長，目前CSP客戶貢獻營收約為三分之二，800G滲透率可望達1成。

技嘉（2376）每股配發10元現金股利，30日除息，除息參考價272.5元，除息表現失色，早盤以273元開出後一度拉升至274.5元，但隨後下跌翻黑，一度下滑至265元，股價開高走低， 反而陷入貼息。

AI 營收

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