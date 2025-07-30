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半導體唯一閃綠燈！智原營收寫次高、獲利卻大減 股價探26個月低

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

半導體設計服務商智原（3035）30日慘遭空頭重擊，儘管第2季營收寫下歷史次高，但獲利表現大幅衰退，歸屬母公司業主淨利季減92.5%、年減90.1%，每股純益僅0.1元。再加上公司預期第3季營收將季減24%~26%，拖累股價早盤一度跌停至156.5元，探至2023年5月來低點，成為30日半導體族群唯一觸及跌停個股。

智原2025年第2季合併營收45.11億元，季減39.3％、年增70.3％，改寫歷史次高；毛利率24.2％，季增3.9個百分點；歸屬母公司業主淨利2,583.6萬元，季減92.5％、年減90.1％，每股純益為0.1元，低於2023年同期的1元表現。累計上半年合併營收119.49億元，年增1.28倍，歸屬母公司業主淨利3.72億元，年減31.2％，每股純益為1.43元，低於2024年同期的2.12元。

智原表示，第2季營運表現受到新台幣升值及大環境影響，較去年同期衰退；不過，上半年累計業績已超越去年全年的水準。

展望第3季，智原表示，儘管整體營收預期將較上季下滑，仍看好矽智財（IP）及NRE收入的表現，其中NRE相關業績有機會創新高。

籌碼面上，智原近3日遭三大法人連續賣超計3,081張。累計7月至29日止，外資賣超8,868張、投信買超662張、自營商買超7張，合計賣超8,199張。

智原 營收

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