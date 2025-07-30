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同欣電匯損拖累獲利、股價一度重挫逾8% 800G光通訊仍添動能曙光

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

CMOS影像感測器封測廠同欣電（6271）29日召開法說會，公布今年第2季稅後純益7,100萬元，季減87.8%、年減83.9%，主因新台幣升值導致匯損達3.77億元。儘管總經理呂紹萍釋出光通訊與化合物半導體的成長展望，30日股價仍受沉重賣壓影響，早盤一度重挫至102.5元，跌幅達8.8%，目前暫報106元，跌幅5.78%。

同欣電表示，公司營收幾乎全以美元計價，匯率變動對獲利影響甚鉅，估新台幣每升值1元，將衝擊毛利率約5%。本季毛利率為26.6%，季減1.1個百分點，年減1.6個百分點，每股純益為0.34元；累計上半年稅後純益為6.53億元，年減18.7%，每股純益3.12元。

展望後市，呂紹萍指出，光通訊RF模組將為今年營運成長主要動能，尤其800G光收發模組已獲國際大客戶青睞，預計2025年正式量產，成為營收新支柱。另碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）模組亦預期明年加入貢獻，鎖定資料中心應用市場。

同欣電強調，儘管匯率與費用短期干擾營運表現，公司力拚全年營運可望與去年持平，並持續拓展光通訊與高階車用影像感測器應用，維持長期成長動能。

新台幣 光通訊 同欣電

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