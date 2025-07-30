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創櫃板新兵 大鵬明報到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，大鵬科技（7689）將於明（31）日登錄創櫃板，產業類別為電子科技，產品及服務包含設計與製造無線家庭安全系統、醫療警報設備、家庭自動化系統及多元配件等。

大鵬主要從事無線射頻（RF）技術研發及天線匹配，利用產品設計、內部測試驗證及客製化的能力，配合客戶需求，開發多元通訊協定的產品，確保產品在各種應用場景下維持高工作效率及高精準度，在客戶加入不同模組後仍能保持低干擾，並已取得ISO 9001、 ISO 14001及 ISO 45001等認證及35項國內外專利。

大鵬產品銷售擴及全球，具多個研發及銷售中心，採取透過主機及核心周邊打入客戶供應鏈，再持續導入高毛利周邊零組件策略，藉此深化客戶關係並提升整體價值，已累積40年相關經驗。

創櫃板

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