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今網登錄興櫃 每股85元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

今網智慧（7836）昨（29）日召開法說會，今日將登興櫃，參考價85元。今網智慧董事長林子皓表示，看好智慧生活市場潛能，三大擴張策略包括「市場滲透率提升」、「會員消費比例提高」及「產品與服務滲透率擴大」，預期未來每年可新增逾1,000個社區，50萬的新會員。

今網智慧致力於建構完整的智慧社區與智慧居家產業生態系，透過自行開發之「智生活社區數位管理平台｣，包含智生活住戶App、社區資訊管理後台、物業管理行動App、物業雲、建設雲、廠商社區服務系統等，提供全方位的社區數位化與智慧化管理解決方案。

智生活所提供之智慧家庭、生活服務及智慧社區物聯網等服務與商品呈現長期穩定成長，過去三年營收平均成長率約20%，2024年度營收達7.89億元。

而由於發展系統之固定成本多已投入，新增營收均為高毛利及高邊際貢獻之服務及產品，使其近兩年度淨利均有50%左右成長，2024年度稅後純益達9,800萬元，每股純益（EPS）約為2.3元。

營收 董事長

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