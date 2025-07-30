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債券主動式 ETF 上陣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台灣債券ETF市場邁入「主動投資」新紀元，聯博投信發行的台灣首檔債券主動式ETF—主動聯博投等入息ETF（00980D），8月4日將於櫃買中心正式掛牌交易，這檔ETF為台灣債券ETF市場開啟新頁，也給投資人帶來新商品選擇。

金管會為厚植金融市場體質、活絡資本動能，在「留財與引資並重」及「投資臺灣支持產業發展」二大核心目標下，致力打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，聚焦提升金融業資產管理規模、擴大金融商品多元性、鬆綁法規與優化制度設計。

根據最新統計，截至3月底，金融業資產管理總規模已攀升至近34兆元，顯示市場對專業投資工具的需求正持續升溫。櫃買中心表示，隨著美元加掛ETF、主動式ETF與被動式多資產ETF等新型商品陸續上路，不僅強化台灣資產管理產業發展的深度與廣度，也有助於提升我國資本市場的國際吸引力。聯博投信債券主動式ETF的掛牌，正是政策引導與產業創新相輔相成具體成果。

根據聯博投信該檔ETF公開說明書顯示，該檔債券ETF由聯博投信固定收益投資團隊主動管理，採「不追蹤指數」策略，可靈活調整標的、天期與產業配置，核心聚焦於美國等已開發市場的投資等級公司債，並得配置20%以內的非投資等級債，以擴大收益來源、提升操作彈性。

為慶祝首檔債券主動式ETF上櫃掛牌，櫃買中心將舉行上櫃掛牌典禮，典禮將邀請主管機關、發行公司、金融業與媒體代表共同見證台灣資產管理市場的重要里程碑。目前櫃買中心上櫃債券ETF掛牌總數已達93檔，債券ETF資產規模約新台幣2.6兆元，持續位居亞太市場第一。

櫃買中心表示，推出債券主動式ETF將有助推升台灣債券ETF市場深度與商品多樣性，引導資金活水流入具成長潛力的資本市場。未來，櫃買中心將持續配合金管會政策方針，協助業者發行創新商品，提升ETF市場國際競爭力，讓投資人享有更豐富的投資選擇與更靈活的資產配置工具。

櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。

ETF 債券ETF 櫃買中心

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