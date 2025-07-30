統一美國50上市 好采頭

統一投信募集發行「統一美國50（009811）昨（29）日掛牌上市，受惠日本、歐盟等紛紛達成關稅協議，再加上科技與金融股財報亮麗，美國股市再創歷史新高，美期電子盤續揚，帶動統一美國50掛牌日市價以上漲2.3%，收上10.23元，漲幅高居ETF第五強。

臺灣證券交易所表示，國內ETF商品種類日趨多元，加上統一美國50後，集中市場掛牌上市ETF達190檔，含被動式ETF 184檔以及主動式ETF六檔。

證交所指出，根據送件資料顯示，統一美國50標的指數為NYSE美國50指數，主要投資於全美股票市值前50大個股，涵蓋科技、非核心消費、金融、醫療保健、核心消費、能源、原物、工業等各產業的跨國知名企業，聚焦美國藍籌股，且兼顧產業多元配置。

美國50指數每季定審，成分股除聚焦美股市值前50大藍籌股，面對近年陸續有巨型獨角獸掛牌，為使美國50指數更即時反應市場變化，定審採行「快速納入機制」，若新掛牌個股上市已滿半年，且符合指數的市值及流動性等篩選條件，即可納入成分股名單，不僅有效反映市場最新結構，且企業體質強健的大型股都不漏接，提升指數的代表性與未來成長性。

統一投信表示，根據CME Fed Watch數據，市場預估美國在年底前將降息3碼，較低的借貸成本可望提振企業獲利及股市表現。大型股具備研發能力較強、坐擁護城河優勢，再加上營運更具規模經濟，有獲利撐腰，在多頭行情中，更有機會扮演領頭羊。透過統一美國50參與美股主流趨勢，可望成為投資架構透明、持股更平衡的新選擇。