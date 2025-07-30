聽新聞
0:00 / 0:00

力成攻 AI 應用先進封裝

經濟日報／ 記者朱子呈李孟珊／台北報導

封測大廠力成（6239）上季受匯損拖累，單季獲利季減逾18%，每股純益1.3元，董事長蔡篤恭昨（29）日於法說會強調，未來成長聚焦AI應用與先進封裝，投入多年的扇出型面板級封裝（FOPLP）製程已達展示階段，明年下半年開始顯著貢獻營收

力成第2季獲利9.6億元，季減18.3%，年減47.5%；毛利率15.9%，季減1.1個百分點，年減3.1個百分點，每股純益1.3元。上半年獲利21.35億元，年減40.1%；毛利率16.4%，年減1.9個百分點；營益率10.1%，年減2.1個百分點，每股純益2.88元。

展望下半年，公司高層對營運持正向態度。力成執行長謝永達指出，預期第3季與第4季營收將持續季增個位數百分比，若新台幣匯率維持在29元至29.5元區間，力成2025年營收有望持平去年的733億元。

產能利用率方面，第2季組裝（ACME）約80%、測試約70%，第3季預估組裝提升至85%，測試維持70%，有利持續放量。

蔡篤恭說，未來力成成長聚焦AI應用與先進封裝，投入多年的扇出型面板級封裝製程已達展示階段，預計會在9月的國際半導體展（SEMICON Taiwan）公開展出樣品。他透露，力成扇出型面板級封裝（FOPLP）製程採大面積玻璃為載具（carrier），支援Bump-free、Chip First、Chip Last與Chip Middle等封裝架構，並註冊為BF2O、CHIEF、CLIP、FIFO等自有商標，對應AI時代高效能模組封裝需求。

力成 營收

延伸閱讀

CoAsia SEMI為南韓AI半導體獨角獸Rebellions 提供AI晶片先進封裝技術

達興材上半年每股賺4元

亞翔、印能 認購放閃

全民權證／印能 押價內外10%

相關新聞

重訊待宣布！ 鴻海7月30日起暫停交易

臺灣證券交易所29日公告，鴻海（2317）因有重大訊息待公布，鴻海上市普通股自7月30日起暫停交易，以其為標的之上市認購...

投資人注意！國巨「分拆股票」要來了 新股8月25日上市

被動元件大廠國巨今天公告，股票面額由新台幣10元變更為2.5元，將於8月25日終止舊股票、由新股票上市，舊股票最後交易日...

高盛預測電腦、AI伺服器代工廠營收 喊買這六檔

高盛最新報告中預測十家電腦及伺服器代工廠未來營收，並提出台廠將受惠蘋果新機型將量產、液冷滲透率上升、機架級AI伺服器出貨...

就市論勢／半導體材料、綠能 聚光

全球金融市場步入政策與技術雙重變革期，台股第3季將在「通膨黏性」與「科技迭代」角力中尋求平衡。密西根大學消費者信心指數攀升至61.8五個月高點，但美國核心CPI模擬顯示年底仍將維持2.5%-3%高位，聯準會降息時程可能推遲至9月後。

碩網上櫃首日 股價大漲94%

企業對話式AI解決方案業者碩網資訊（7547）昨（29）日以每股60元掛牌上櫃，股價一度衝高至126元，終場收116.5...

竑騰8月掛牌 樂觀營運後市

半導體自動光學檢測（AOI）設備廠商竑騰（7751）最快8月底掛牌上櫃，今（30）日將舉辦上櫃前業績發表會，竑騰董事長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。