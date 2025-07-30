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微程式漲39% 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台灣資本市場再注入新動能，微程式（7721）昨（29）日以承銷價每股53元正式掛牌上市，掛牌日上演蜜月行情，以大漲39.6%，收在74元。臺灣證券交易所指出，微程式為今年第十家掛牌的本國上市公司。

微程式專注於智慧物聯網（AIoT）及半導體感測控制領域，具備完整的軟硬體研發能力，為國內少數可跨足多產業的資通訊整合服務商。微程式開發的智慧自行車、公共自行車租賃系統，已廣泛應用於計程車與停車場等扣款感應場域。

微程式近三年營業收入穩定成長，從2022年4.6億元、2023年6.7億元到2024年7.9億元，年複合成長率達19.8%；近三年稅後淨利分別為0.05億元、0.9億元、1.5億元，每股盈餘分別為0.16元、2.16元、3.33元，營運表現穩健。

微程式的主辦輔導券商為富邦證券，富邦證券總經理郭永宜於掛牌典禮致詞時表示，微程式多年來深耕AI物聯網與扣款感應技術研發，協助企業數位轉型，表現備受肯定；在公司成立30周年之際，成功掛牌上市，意義非凡。

自行車 物聯網

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