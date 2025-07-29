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大摩：第2季PC出貨受惠於關稅提前拉貨、下半年趨保守 仍看好六台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體」報告指出，從英特爾財報法說及IDC數據來看，第2季個人電腦出貨受惠於關稅提前拉貨效應，但下半年展望趨於保守，但仍看好六台股。圖為台達電。圖／聯合報系資料庫
摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體」報告指出，從英特爾財報法說及IDC數據來看，第2季個人電腦出貨受惠於關稅提前拉貨效應，但下半年展望趨於保守，但仍看好六台股。圖為台達電。圖／聯合報系資料庫

摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體」報告指出，從英特爾財報法說及IDC數據來看，第2季個人電腦（PC）出貨受惠於關稅提前拉貨效應，但下半年展望趨於保守。

不過，在台系供應鏈中，大摩仍看好緯穎（6669）、台達電（2308）、金像電（2368）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）等六檔台股，都給予「優於大盤」評級，因為這些個股大多為人工智慧（AI）及雲端相關，防禦能力高於消費電子族群。

大摩指出，英特爾第2季PC相關營收優於預期，因應關稅帶來的提前拉貨是部分原因，但確切貢獻難以量化。英特爾的看法與供應鏈的展望相吻合。前五大筆電廠的第2季出貨比大摩預估高出4%，一方面是季底出貨動能轉強，一方面則是關稅拉貨效應。

大摩評估，第3季筆電出貨量將季減4%，成為3,170萬台，低於過去14年平均的季增6%，主要反映提前拉貨的衝擊。至於2025年全年，大摩預估PC出貨量將年增2%。

在伺服器方面，大摩指出，一些伺服器ODM廠預估下半年表現可能低於歷史平均水準，主要有三大原因。首先是去年第3季起，已連續四季表現強勁。其次，今年上半年出貨關稅帶動的提前備貨效應。第三，今年下半年資本支出轉向GB200/GB300的效應開始明顯。

在大摩看好的相關台股中，緯穎的目標價為3,150元，台達電為530元，金像電為310元，緯創為150元，廣達為332元，技嘉為350元。另外，如果超微可以從英特爾搶占市占率，則嘉澤（3533）可望受惠，但股價吸引力不夠，因此大摩給予「中立」評級，目標價為1,615元。

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