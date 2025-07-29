同欣電財報／第2季EPS 0.34元 匯損衝擊獲利重挫84％

CMOS影像感測器封測廠同欣電（6271）29日召開法說會，公布第2季稅後純益僅7,156.8萬元，季減87.8%、年減83.9%，主因新台幣升值導致匯損高達3.77億元。公司說明，營收近全數以美元計價，台幣每升值1元，將侵蝕毛利率約5%，其中40%成本來自美元採購，對獲利造成明顯衝擊。

展望後市，同欣電看好800G光通訊模組將於2025年量產，帶動RF模組成長動能，高階車用影像感測器也維持穩定出貨。功率半導體部分則聚焦低壓氮化鎵（GaN）與650V碳化矽（SiC）模組，鎖定資料中心與車用市場，有望明年起開始貢獻營收。公司強調，儘管市況變化快速，仍具備新產品與新平台推動的成長潛力。

同欣電第2季獲利0.71億元，季減87.8%，年減83.9%；毛利率26.6%，季減1.1個百分點，年減1.6個百分點；營益率13.9%，季減0.2個百分點，年減1.1個百分點；每股純益0.34元。

累計2025年上半年，同欣電獲利6.54億元，年減18.7%；毛利率27.2%，年減0.2個百分點；營益率14%，年減0.7個百分點，每股純益為3.12元。