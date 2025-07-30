黃金期 短線操作

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

近來美元指數反彈，不僅讓亞洲貨幣能回貶，出口暫時鬆口氣，也對黃金帶來資金移轉的價格壓力。持有黃金的投資人，不論是現貨或是對標黃金的金融商品，因台灣期交所有推出黃金期貨，可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。

影響黃金和石油價格關鍵因素是地緣不安因素以及國際間貿易風險，自日前泰國與柬埔寨突然發生爭端，黃金一度挑戰今年新高，然隨著戰事並未擴大，市場不安情緒緩解，兩國並在28日達成停火協議，紐約黃金期貨價格也開始走弱。

除地緣不安因素放緩，美國歐盟達成貿易協定更是激勵股市、美元走強，壓抑了黃金的價格。美國與歐盟證實，美國將對大多數歐盟商品徵收15%的全面關稅，由於談判前為30%，因此降至15%將使歐盟企業壓力大減。

儘管部分決策者，甚至美國總統川普都不斷呼籲降息，但市場認為仍將採取觀望態度，以評估關稅政策對通膨的影響，近來美元指數反彈，不僅讓亞洲貨幣能回貶，出口暫時鬆口氣，也對黃金帶來資金移轉的價格壓力。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

歐盟 美國 期貨交易

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