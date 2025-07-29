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投資人注意！國巨「分拆股票」要來了 新股8月25日上市

中央社／ 台北29日電
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料庫
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料庫

被動元件大廠國巨今天公告，股票面額由新台幣10元變更為2.5元，將於8月25日終止舊股票、由新股票上市，舊股票最後交易日為8月13日。

根據公告資訊，國巨董事會在4月中旬通過修改公司章程調整每股面額，原每股面額新台幣10元，變更後每股面額新台幣2.5元，發行股數從5.18億股調整為20.72億股，已經由5月下旬股東會通過，7月8日已變更登記完成，變更前每股淨值283.49元，變更後每股淨值70.87元。

國巨董事長陳泰銘先前表示，分拆股票希望增加更多股東以較少資金投資穩定收益，國巨目前資本額新台幣51.82億元，以股價來看，「確實有點委屈」，若分拆成小股，可降低投資人投資國巨成本，並增加交易量，也有助國巨集團未來每年獲利維持一個股本以上的目標。

國巨今天上漲3元，漲幅0.56%，收在535元。

國巨 股票 股東會 陳泰銘

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