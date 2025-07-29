匯率變數 同欣電第3季營收估季減全年拚持平

半導體構裝廠同欣電今天預期，受匯率波動影響，第3季營收將較第2季略微下滑，今年營收目標由成長下修至力拚與2024年持平，主要仍是匯率變數影響，今年毛利率也調整至與去年相當。

同欣電下午舉行線上法人說明會，談到匯率變數，同欣電總經理呂紹萍指出，公司大部分營收以美元計價，新台幣匯率劇烈升值，對同欣電營收影響大，同欣電持續爭取功率半導體構裝應用，包括資料中心用電源供應器、第三代導體產品，也布局800G光通訊元件構裝。

呂紹萍指出，今年同欣電最大成長動能來自光通訊元件應用，特別是400G光收發模組，客戶在800G產品也持續進展，預計2026年開始生產，1.6T光通訊元件構裝預計2026年啟動；技術面將從「電」拓展至「光」，增加營收貢獻。

展望2026年成長動能，呂紹萍指出，同欣電明年在車用和資料中心第三代半導體元件構裝，將是成長動能。

展望今年資本支出，呂紹萍表示，同欣電上半年資本支出約新台幣2億元，預估全年為5億元，2026年起可回到正常資本支出，年支出評估10億元，仍需按照客戶需求。

法人問及關稅變數影響，呂紹萍表示，同欣電出口至美國市場比重低，客戶可吸收關稅，對同欣電影響不大。