力成法說會／FOPLP明年下半年起貢獻營收 2028年營收占比上看三成

封測大廠力成（6239）29日法說會中進一步針對市場關注的AI封裝應用、FOPLP製程進展與全年營運展望等議題說明。執行長謝永達表示，儘管首季營收年減11%，但隨下半年需求回升，預期第3、4季營收將持續季增個位數，在匯率穩定於29至29.5元區間的前提下，全年營收有望與去年733億元持平。

法人關注的高階封裝動能方面，董事長蔡篤恭指出，公司多年投入開發的扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，近期已進展順利，並預計於9月SEMICON國際半導體展展出實體樣品。FOPLP架構已涵蓋多種形式，並註冊自有商標。

不過他坦言，FOPLP切入AI市場曾面臨挑戰，主因為目前AI晶片普遍採用晶圓級中介層（interposer）封裝，需要搭配特定的製程與設計架構，與力成以大面板為基礎的panel製程不同，「過去我們度過一段尷尬的時期，因為客戶得為一顆晶片準備兩套設計，對導入造成門檻」。

隨著AI應用導入更多嵌入式（embedded）元件，力成製程與市場需求將更趨一致，「未來客戶只要一套設計，就能對應兩個供應商」，可望自然形成與競爭對手並列的雙供應鏈體系。他也強調力成在panel尺寸與擴展性方面具備優勢，有利於後續放量。

在技術定位方面，蔡篤恭特別澄清外界誤解，強調：「很多人會有誤解，以為我們是要做玻璃基板（substrate core）。」他說明，力成FOPLP技術採用玻璃大面板作為載具（carrier），並在其上以聚醯亞胺（Polyimide）材料布線、製作出如基板結構；但玻璃本身僅作為製程承載工具，與以玻璃為最終基板材料的製程大不相同。

展望未來，他預估FOPLP於2026年下半年開始貢獻月營收約1,000萬美元，2027年將可望倍增至2,000萬美元以上，2028年進一步擴大至占整體營收的20～30%，成為力成下一波主要成長動能。