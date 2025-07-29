奇鋐 挑價內外20%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

奇鋐（3017）6月營收106.06億元，月增7.3%、年增76.4%，寫下掛牌以來歷史新高；累計第2季營收295.94億元，季增26.8%、年增79.5%，創史上最強第2季。

奇鋐下半年受惠GB200、GB300 AI伺服器水冷散熱產品放量，雲端伺服器廠（CSP）ASIC伺服器機殼、機櫃產品出貨增加。預期2026年除GB系列AI伺服器以外，ASIC AI伺服器散熱也將從氣冷散熱逐漸導入水冷散熱解決方案，2026年將持續受惠水冷散熱趨勢增長。

法人指出，第3季GB200出貨量將持續增加，加上GB300 Bianca進入生產期、ASIC伺服器機殼及機櫃訂單向上，相關零組件出貨將繼續成長。

權證發行商建議，可買進價內外20%以內、有效天期120天以上的認購權證入手。（元富證券提供）

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