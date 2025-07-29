大成鋼（2027）有望受惠北美鋼鋁關稅上漲，帶動Midwest鋁價擴大、2026年上半德州熱軋鋼廠完工，節省成本約8,000萬美元。

展望後市，先前美國鋼鋁關稅政策不確定性高，客戶多呈現觀望態度，但隨著客戶庫存見底，再加上鋼鋁關稅不確定性下降，有望帶動庫存回補。大成鋼在生產上具備優勢，有望首批受惠拉貨潮，須留意的風險為台幣大幅升值導致短期的匯率損失、觀望各國關稅不確定性，導致客戶庫存回補暫緩、不銹鋼產品因船班問題，造成入港排程不如預期，影響不銹鋼營收認列等的影響。

權證發行商建議，看好大成鋼後市表現的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與偏多行情。（元大證券提供）

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