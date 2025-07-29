華城 選逾五個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（29）日漲多拉回，重電股華城（1519）在市場傳聞將是核電受惠股的利多發酵下，吸引市場買盤大舉追進，拉動股價逆勢收紅，終場上漲16元、收656元，連動相關認購權證強勢大漲。

儘管台灣已正式邁入「非核家園」的里程碑，不過隨AI需求的爆發，加上電動車、工業用電需求不斷增加，使得電力供不應求的問題逐漸浮上檯面。據法人圈傳聞，台灣未來可能將朝向「近海海上核電」的方向邁進。

法人解析，台股中雖沒有純正核電股，但全球朝向核電發展，將使變壓器大廠華城直接受惠。權證發行商建議，看好華城後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期天數超過五個月以上的相關權證進行布局。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

核電 權證 華城

延伸閱讀

台股急殺原因找到了？分析師估關稅底定後有望再衝高 看好這些族群

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

關稅傳22％台股急殺反是絕佳買點！郭哲榮：消息過度反應根本沒什麼好擔心

景氣分數走低又遇關稅...台股要糟？狄驤：多頭回測而已、AI發展才是主力

相關新聞

重訊待宣布！ 鴻海7月30日起暫停交易

臺灣證券交易所29日公告，鴻海（2317）因有重大訊息待公布，鴻海上市普通股自7月30日起暫停交易，以其為標的之上市認購...

投資人注意！國巨「分拆股票」要來了 新股8月25日上市

被動元件大廠國巨今天公告，股票面額由新台幣10元變更為2.5元，將於8月25日終止舊股票、由新股票上市，舊股票最後交易日...

高盛預測電腦、AI伺服器代工廠營收 喊買這六檔

高盛最新報告中預測十家電腦及伺服器代工廠未來營收，並提出台廠將受惠蘋果新機型將量產、液冷滲透率上升、機架級AI伺服器出貨...

就市論勢／半導體材料、綠能 聚光

全球金融市場步入政策與技術雙重變革期，台股第3季將在「通膨黏性」與「科技迭代」角力中尋求平衡。密西根大學消費者信心指數攀升至61.8五個月高點，但美國核心CPI模擬顯示年底仍將維持2.5%-3%高位，聯準會降息時程可能推遲至9月後。

碩網上櫃首日 股價大漲94%

企業對話式AI解決方案業者碩網資訊（7547）昨（29）日以每股60元掛牌上櫃，股價一度衝高至126元，終場收116.5...

竑騰8月掛牌 樂觀營運後市

半導體自動光學檢測（AOI）設備廠商竑騰（7751）最快8月底掛牌上櫃，今（30）日將舉辦上櫃前業績發表會，竑騰董事長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。